Волгоградец избил и изнасиловал знакомую за гаражами в Москве

В настоящее время насильник уже задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приезжий из Волгограда напал в Москве на свою знакомую, избил её и изнасиловал за гаражами возле «Большого Петровского пруда» на улице Новотетерки. В настоящее время насильник уже задержан, потерпевшая его опознала, о чём сообщает пресс-служба Главного управления СК РФ по Москве.

По данным следствия, 50-летний мужчина напал на знакомую, оттащил её к гаражам и там, чтобы сломить волю женщины, жестоко избил. Затем, угрожая ей убийством, «совершил иные действия сексуального характера». Пострадавшую вскоре госпитализировали в одну из московских больниц, позже она опознала в задержанном своего насильника.

Задержание производилось совместными усилиями московских следователей и сотрудников уголовного розыска – преступником оказался уроженец Волгограда, ранее уже судимый за аналогичное злодеяние. Следствие будет требовать для него заключения под стражу, на время продолжения расследования.

Ранее KP.RU сообщал о другом случае в Москве, когда девушку изнасиловал её коллега прямо на рабочем месте. 23-летний официант напал на 21-летнюю потерпевшую в кафе, где они работали в одной смене. Его задержали на следующий день.