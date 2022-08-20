Власти Москвы заявили о снижении количества частиц гари в воздухе над городом

В Москве отмечено снижение частиц гари в воздухе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 20 августа, в Москве отмечено снижение частиц гари в воздухе. Об этом заявил заместитель мэра города Пётр Бирюков, в официальном телеграмм-канале «Городское хозяйство Москвы», ссылаясь на данные ГПБУ «Мосэкономмониторинг».

По словам Бирюкова, несмотря на то, что дым и гарь продолжает относить ветром в сторону Москвы, «улучшенные процессы рассеивания» и «небольшой дождь» помогли снизить количество взвешенных частиц в атмосфере. Именно они и были причиной того неприятного запаха и смога, который ощущали москвичи на протяжении последних дней.

«По данным ГПБУ «Мосэкомониторинг», концентрация этих частиц не превышает допустимых значений и фиксируется на низком уровне – в пять раз ниже установленных нормативов», – говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал о том, что сегодня утром, 20 августа, жители центральных и западных районов Москвы вновь ощутили неприятный запах гари, доносимый ветрами из Рязанской области, где горят заповедные леса.