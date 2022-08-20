Пять машин столкнулись на улице Косыгина в Москве

Поздним вечером 19 августа в Москве, на улице Косыгина, 23с2, на обочине дороги столкнулись пять автомобилей, перекрыв полторы полосы движения, но оставив возможность для проезда. Об этом сообщают в официальном телеграмм-канале столичного Департамента транспорта.

Информации о происшествии мало – детали пока уточняются. Известно, что столкнулись пять автомобилей, на место быстро прибыли оперативные службы. Сведений о пострадавших или причинах случившегося также нет, но движение по Косыгина перекрывать не пришлось, так как «очаг» аварии произошёл в зоне парковки на обочине дороги.

Ранее KP.RU сообщал о массовой аварии из шести автомобилей на Звенигородском шоссе, из-за которой движение оказалось частично перекрыто. Среди пострадавших автомобилей были как минимум две машины такси, но сведений о пострадавших нет.

Другая авария, уже с участием четырёх автомобилей, случилась на Каширском шоссе 15 августа. Пострадавшими оказались водитель такси и его пассажирка, обоих госпитализировали с травмами.