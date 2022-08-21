Мужчина угнал автомобиль каршеринга на западе Москвы, заметив ключи в замке зажигания

Москвич увидел ключи в замке зажигания автомобиля каршеринга и угнал его Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве сотрудники полиции задержали 24-летнего ранее судимого мужчину, который увидел ключи в замке зажигания автомобиля каршеринга и попытался угнать его, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

По предварительной информации, злоумышленник обратил внимание на машину «Хавал», припаркованную около дома на Веерной улице. Водитель иномарки оставил ключ в замке зажигания, местный житель решил воспользоваться его беспечностью. Мужчина сел за руль, начал выезжать со двора, но не справился с управлением и наехал на шлагбаум. После этого подозреваемый скрылся. Ущерб составил около одного миллиона рублей.

Правоохранители задержали преступника. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал, что в Чехове мужчина угнал «Ауди», чтобы поехать на море. Мужчину задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения.