Концентрация вредных от смога веществ в воздухе Москвы снизилась в 1,5 раза

В воздухе Москвы снизилась концентрация вредных веществ почти в 1,5 раза Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве по сравнению с утренними часами концентрация загрязняющих веществ снизилась почти в полтора раза. По информации ГПБУ «Мосэкомониторинг», из-за юго-восточного ветра в некоторых районах города может чувствовать запах гари от лесных пожаров, которые бушуют в соседних регионах, сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

В столице превышение нормативов не отмечается. По предварительному прогнозу, до конца 21 августа и в течение дня 22 августа воздушные массы будут переносить продукты горения из очагов ландшафтных возгораний. Из-за этого будет ощущаться запах гари, появится небольшая дымка. Столичные спасатели помогают Рязанской и Владимирской областям бороться с лесными пожарами.

Как сообщал KP.RU, по прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве в ближайшие двое суток – 21 и 22 августа – концентрация гари в воздухе повысится в полтора раза. При этом видимость ухудшится до нескольких километров. Кроме того, на следующей неделе в город вновь придет 30-градусная жара. Воздух в Москве станет чище в пятницу из-за холодного фронта.