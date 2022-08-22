Ефимов: Город выделит более 50 земельных участков для новых платформ и путей железной дороги

Жители и туристы привыкли так же, как метро, пользоваться Московским центральным кольцом (МЦК) и двумя Московскими центральными диаметрами (МЦД). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва активно расширяет железнодорожное хозяйство. Логично, поскольку городские пассажирские поезда давно включены в транспортную систему столицы. Жители и туристы привыкли так же, как метро, пользоваться Московским центральным кольцом (МЦК) и двумя Московскими центральными диаметрами (МЦД). А уже скоро ожидается запуск еще двух линий МЦД. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов, для развития инфраструктуры Центрального транспортного узла сегодня в столице строятся новые пути, платформы и транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). Для этого город постоянно выделяет ОАО «РЖД» в аренду землю.

«С начала 2022 года Градостроительно-земельная комиссия Москвы, которую возглавляет мэр Москвы, приняла решения о выделении более 50 участков общей площадью 6,6 гектара для этих целей», - отметил заммэра.

О каких столичных округах идёт речь? Прежде всего, это Западный округ, в котором расположено наибольшее количество территорий - 29. Немало таких земель оказалось и в центре города - 12. Ещё шесть – на востоке, два – на северо-западе, по одному – на северо-востоке и в Новой Москве.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, на выделенных участках проложат дополнительные главные пути на маршрутах Солнечная – Апрелевка и Москва – Сортировочная Киевская – Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги.

«А в Шмитовском проезде намечено возведение объектов, необходимых для соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлением», - добавил Гаман.