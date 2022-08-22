Более 230 культурных учреждений Москвы проведут день открытых дверей — заммэра Сергунина

Фото: Библиотека ЮЗАО

Суббота, 27 августа, для столичных библиотек и культурных центров станет «Единым днем открытых дверей». Городская акция с таким названием проводится с 2017 года. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, взрослые и дети смогут побывать на мастер-классах, встречах с преподавателями и артистами, познакомиться с обучающими программами.

«В день открытых дверей посетителей будут ждать более чем в 160 городских библиотеках и 70 культурных центрах Москвы. Для гостей подготовили познавательные программы, экскурсии, спектакли, концерты, встречи с писателями и музыкантами. Ребята вместе с родителями смогут выбрать студии и кружки, в которых им было бы интересно заниматься, например, танцами, рисованием или актерским мастерством», — рассказала Наталья Сергунина.

Афиша событий — на официальном сайте «Мосразвития». Для участия в некоторых из них потребуется предварительно записаться по телефону или онлайн.

КОНКРЕТНО

В программе 27 августа:

- 12.00 — спектакль «Холодное сердце» в культурном центре «Ивановский» (Свободный проспект, дом 19);

- 13.00 — творческая встреча с музыкантом, лауреатом российских и международных конкурсов Павлом Шмыревым в библиотеке № 192 (ул. Старобитцевская, дом 23, корпус 2);

- 13.30 — уроки по уличным танцам (брейк-данс, хип-хоп и другие), а также по цирковому мастерству в ландшафтном парке «Митино»;

- 14.00 — экскурсия по городской усадьбе художника Николая Третьякова, в которой с 1919 года работает библиотека искусств имени Алексея Боголюбова (ул. Сущевская, дом 14);

- 14.00 — интерактивная лекция актрисы Натальи Ковалевой в Доме культуры «Гармония» (ул. Кировоградская, дом 44б);

- 15.00 — мастер-класс по рисованию картин с помощью песка в библиотеке № 58 (улица Тайнинская, дом 16, корпус 2);

- 15.00 — урок по актерскому мастерству в библиотеке-медиацентре № 67 (ул. Аргуновская, дом 14, строение 2);

- 17.00 — вечер сторителлинга, посвященный книге «Желтая сумка» бразильской писательницы Лижии Божунги, в детской библиотеке № 178 — культурном центре имени А. Л. Барто (ул. Дмитрия Ульянова, дом 24);

- 17.00 — мастер-класс по составлению букетов из кондитерских изделий и конфет в одном из клубов территориальной системы «Спутник» (ул. Головачева, дом 3, корпус 2);

- 17.00 — творческое занятие по основам журналистики и блогерства в библиотеке № 134 (Капотня, 3-й квартал, дом 13).