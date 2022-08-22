Мотоциклист погиб в центре Москвы, врезавшись в два встречных автомобиля

Мотоциклист погиб на месте аварии

Мотоциклист разбился в центре Москвы в ночь на 22 августа, сообщает столичная Госавтоинспекция. Авария произошла 21 августа около 20:40 напротив дома 1 на Смоленской площади.

По предварительным данным, виновником инцидента стал байкер. По неустановленной пока причине он вывел свой мотоцикл Yamaha на встречную полосу и там столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

- В результате полученных травм мотоциклист скончался на месте аварии, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Из-за ДТП более часа были перекрыты четыре из пяти полос для движения на Смоленской-Сенной площади, ближе к полуночи проезжую часть освободили.

Ранее KP.RU сообщал, что на западе Москвы мужчина попытался угнать автомобиль каршеринга, заметив, что в замке зажигания висят ключи. Однако далеко лихач не уехал: не справившись с управлением, он врезался в шлагбаум.