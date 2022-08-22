Участники флешмоба «Россия объединяет» развернули гигантский триколор на Поклонной горе

Двести волонтеров подняли гигантский российский триколор, девяносто частей которого были привезены из разных регионов страны. Двести волонтеров подняли гигантский российский триколор, девяносто частей которого были привезены из разных регионов страны. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ /Агентство «Москва».

В Москве на Поклонной горе возле монумента Победы прошел флешмоб «Россия объединяет». Двести волонтеров подняли гигантский российский триколор, девяносто частей которого были привезены из разных регионов страны. Акция приурочена ко Дню государственного флага России, который отмечается сегодня, 22 августа.

На каждой частице флага, поднятого добровольцами, жители регионов России написали теплые слова и пожелания своей стране.

В 12 часов на Поклонной горе возле Музея Победы пройдет еще одна акция - торжественная церемония разворачивания самого большого флага России. Площадь флага, хранящегося в Музее Победы, составляет около 1000 квадратных метров. Он занесен в российскую «Книгу рекордов и достижений». В торжественной церемонии примут участие представители волонтерских, молодежных организаций, курсанты военных образовательных учреждений. Перед зрителями выступит оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по Москве и его солист - исполнитель классической музыки, офицер запаса Даниил Корин. Волонтеры Музея Победы раздадут посетителям музея ленточки в цветах российского триколора и расскажут об истории флага и праздника.

Кульминацией сегодняшнего праздника станет большой концерт: он начнется в 17 часов на Поклонной горе. Перед зрителями выступят звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, известные музыкальные коллективы. На сцену выйдут Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы «Чайф», «Калинов Мост», «7Б», «Земляне», «Сурганова и оркестр», «25/17», «Серьга», Uma2rman и другие исполнители. Концерт завершится праздничным фейерверком: в 22 часа в небе вспыхнут белые, красные и синие огни в цветах российского триколора.

Праздничные мероприятия в честь Дня флага России пройдут во всех округах Москвы. Для жителей столичных районов готовятся концерты, лекции и мастер-классы. Тематические мероприятия пройдут в столичных парках, библиотеках, музеях, культурных центрах. По всей Москве горожанам будут раздавать флажки, флаеры, ленты в виде триколора. В кинотеатрах сети «Москино» состоятся сеансы знаменитых советских фильмов.

С 15 до 18 часов в Воронцовском парке пройдет фолк-концерт народного коллектива «Вселена folk», певицы ЮлииМорозовой казачьего ансамбля.

В саду имени Баумана в 19 часов начнется музыкальная программа «Из России с любовью». Произведения русских композиторов исполнит эстрадно-джазовая певица Ольга Безрукова. На ВДНХ в 18 часов пройдет программа Центра национальных конных традиций. Посетители увидят показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды.

День флага России в нашей стране отмечается с 1994 года. Новый государственный праздник был учрежден указом президента РФ Бориса Ельцина. Несколькими годами ранее, 20 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР утвердил постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР». Тогда государственным флагом Российской Федерации стал исторический флаг России - полотнище из горизонтальных белой, синей и красной полос. В исторических хрониках упоминается, что впервые его подняли на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.