10 лучших учеников Кадетского корпуса имени Жукова торжественно подняли флаг России на Поклонной горе

Почетное право было предоставлено десяти лучшим кадетам корпуса имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

В парке также состоялись несколько флешмобов. Первый, который назывался «Россия объединяет», прошел у монумента Победы. Две сотни волонтеров развернули здесь флаг нашей страны. Девяносто его частей были привезены из различных регионов Российской Федерации. На каждой из частиц флага местные жители начертали теплые слова и добрые пожелания в адрес России.

Сегодня в столице на Поклонной горе пройдут грандиозные события программы Дня Государственного флага. Свою программу праздника также предложат ВДНХ, столичные парки, библиотеки, музеи и галереи, дворцы творчества и культурные центры. Заключительная часть торжеств пройдет также на Поклонной горе. Перед москвичами и гостями столицы выступят звезды эстрады. А затем вечернее небо столицы озарит праздничный фейерверк.

Напомним, 22 августа отмечается День государственного флага России. Праздник был учреждён 20 августа 1994 года.