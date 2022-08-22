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Общество22 августа 2022 8:13

10 лучших учеников Кадетского корпуса имени Жукова торжественно подняли флаг России на Поклонной горе

Сегодня ранним утром возле монумента Победы на Поклонной горе состоялась церемония поднятия флага России. Эстафету торжеств по случаю празднования Дня Государственного флага России продолжили московские кадеты

Почетное право было предоставлено десяти лучшим кадетам корпуса имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

В парке также состоялись несколько флешмобов. Первый, который назывался «Россия объединяет», прошел у монумента Победы. Две сотни волонтеров развернули здесь флаг нашей страны. Девяносто его частей были привезены из различных регионов Российской Федерации. На каждой из частиц флага местные жители начертали теплые слова и добрые пожелания в адрес России.

Сегодня в столице на Поклонной горе пройдут грандиозные события программы Дня Государственного флага. Свою программу праздника также предложат ВДНХ, столичные парки, библиотеки, музеи и галереи, дворцы творчества и культурные центры. Заключительная часть торжеств пройдет также на Поклонной горе. Перед москвичами и гостями столицы выступят звезды эстрады. А затем вечернее небо столицы озарит праздничный фейерверк.

Напомним, 22 августа отмечается День государственного флага России. Праздник был учреждён 20 августа 1994 года.