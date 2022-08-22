Колонна автомобилей с российским триколором проехала по Садовому кольцу в день флага

Колонна из машин белого, синего и красного цветов выстроилась в цветах российского триколора и проехала по Садовому кольцу. Фото: mos.ru.

В столице в ночь с 21 на 22 августа прошел автопробег, посвященный Дню государственного флага России. В патриотической акции приняли участие более 300 водителей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Автомобили начали съезжаться к проспекту Академика Сахарова с 20 часов. Акция стартовала 23:30. Колонна из машин белого, синего и красного цветов выстроилась в цветах российского триколора. Водители сделали круг по Садовому кольцу и вернулись на стартовую позицию. Автолюбители украшали патриотической символикой не только свои машины: некоторые сделали тематический аквагрим.

Автопробег открыл программу празднования в столице Дня российского флага, который в нашей стране отмечается уже в 29-й раз. По случаю праздника Москву украсили яркими плакатами с триколорами и флаговыми конструкциями. В этом году на билбордах, остановках и афишных стендах разместили более 500 праздничных плакатов. Специальные конструкции в цветах триколора появились на столичных мостах - Большом Москворецком, Большом Устьинском, Большом Каменном, Новоарбатском, Крымском и Большом Краснохолмском. В цветах триколора также оформили путепроводы и эстакады на Садовом кольце и Кутузовском проспекте. Возле здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и возле Госдумы на Охотном Ряду установили флагштоки с российскими флагами. А на фасадах здания нижней палаты парламента разместили декоративное панно.

В честь Дня российского флага в Москве пройдет масштабная праздничная программа. Кульминацией праздника станет большой концерт: он начнется в 17 часов на Поклонной горе. Перед зрителями выступят звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, известные музыкальные коллективы. На сцену выйдут Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы «Чайф», «Калинов Мост», «7Б», «Земляне», «Сурганова и оркестр», «25/17», «Серьга», Uma2rman и другие исполнители. Концерт завершится праздничным фейерверком: в 22 часа в небе вспыхнут белые, красные и синие огни в цветах российского триколора.

Праздничные мероприятия в честь Дня флага России пройдут во всех округах Москвы. Для жителей столичных районов готовятся концерты, лекции и мастер-классы. Тематические мероприятия пройдут в столичных парках, библиотеках, музеях, культурных центрах. По всей Москве горожанам будут раздавать флажки, флаеры, ленты в виде триколора. В кинотеатрах сети «Москино» состоятся сеансы показы знаменитых советских фильмов. С 15 до 18 часов в Воронцовском парке пройдет фолк-концерт народного коллектива «Вселена folk», певицы ЮлииМорозовой казачьего ансамбля.

В саду имени Баумана в 19 часов начнется музыкальная программа «Из России с любовью». Произведения русских композиторов исполнит эстрадно-джазовая певица Ольга Безрукова. На ВДНХ в 18 часов пройдет программа Центра национальных конных традиций. Посетители увидят показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды.