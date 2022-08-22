Федун слагает полномочия президента и не будет участвовать в управлении «Спартака» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Леонид Федун выходит из состава акционеров ФК «Спартак-Москва», слагает полномочия президента и не будет участвовать в управлении клубом, сообщает «Лукойл» в своем Телеграм-канале. «Лукойл» приобретает 100% акций АО «Футбольный Клуб «Спартак-Москва», а также стадиона «Открытие Банк Арена».

Федун покинул пост вице-президента «Лукойла» 27 июня по причине достижения пенсионного возраста и семейных обстоятельств. На тот момент он заявлял, что продолжит заниматься «Спартаком».

- «Лукойл» высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, - отмечается в сообщении.

Представители компании намерены реформировать систему управления клубом. Предполагается, что будет создан орган для коллегиального принятия решений.

Также в компании заявили о намерении подготовить все необходимое для перевода Академии им. Федора Черенкова (московская футбольная детско-юношеская школа) в Тушино. Кроме того, «Лукойл» вложится в возведение универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино.

Отметим, что компания купила не только весь пакет акций клуба, но и 100% акций стадиона «Открытие Банк Арена».