Мужчина в подвале изнасиловал 43-летнюю женщину и отобрал у нее телефон в Москве

Следствие собирается в ближайшее время добиться заключения насильника под стражу Фото: Архив "КП"

20 августа в подвальном помещении жилого дома, расположенного по Открытому шоссе в городе Москве, 35-летний мужчина изнасиловал 43-летнюю женщину. Также, по данным следствия, он совершил и иные насильственные действия сексуального характера. Кроме того, мужчина ограбил свою жертву: он забрал ее телефон. Об этом рассказали в столичном отделении СК.

Подозреваемого задержали. Его причастность к преступлениям подтверждена следственными действиями и другими материалами дела.

Расследование продолжается. Идет сбор доказательной базы. Следствие собирается в ближайшее время добиться заключения насильника под стражу. С таким ходатайством оно обратилось в Преображенский районный суд столицы.

Как сообщал ранее KP.RU, в июле в лесопарке на севере Москвы 34-летний мужчина изнасиловал незнакомую девушку. Его задержали в кратчайшие сроки.