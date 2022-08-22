В Гидрометцентре рассказали, сколько еще Москва будет дышать смогом

Москва будет дышать дымом от рязанских пожаров еще неделю Фото: Иван МАКЕЕВ

Гидрометцентр РФ сообщил свои прогнозы по поводу смога в Москве и Подмосковье. Синоптики считают, что жителям этих регионов придется потерпеть дым еще неделю.

Напомним, первые сообщения о запахе гари в Москве и Московской области появились 17 августа. Позже стало известно, что это побочное явление от лесных пожаров, бушующих в Рязанской области. Для их тушения мэр столицы Сергей Собянин направил помощь в виде спасателей и техники. На подмогу рязанским пожарным пришли и власти Московской области.

По последним данным, предоставленным Комплексом городского хозяйства Москвы, смог начал постепенно рассеиваться. Доля взвешенных частиц в воздухе над столицей не превышает допустимых значений, писал KP.RU.

Министерство экологии Московской области ежедневно анализирует ситуацию с дымом и запахом гари. В ведомстве успокаивают: на данный момент беспокоиться за свое здоровье и жизнь жителям московского региона не следует – доля опасных веществ не превышает нормативных значений.