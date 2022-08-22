В Минэкологии рассказали о воздействии дыма и запаха гари на здоровье людей

Дым и запах гари в московском регионе не угрожают здоровью и жизни людей

Министерство экологии Московской области сейчас ежедневно анализирует ситуацию с дымом и запахом гари, пришедшими из Рязанской области. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Как пишут в Минэкологии, мобильные лаборатории сейчас перемещаются по ряду районов, на которые может оказать влияние крупный лесной пожар в Рязанской области, чтобы отслеживать данные с постов анализа атмосферы. Первоочередно речь идет о южных и юго-восточных округах.

«За последние сутки мобильные лаборатории работали в 11 муниципальных образованиях. Наблюдения велись в городских округах Зарайск, Серпухов, Чехов, Коломна, Егорьевск, Воскресенск, Шатура, Подольск, Домодедово, а также в Балашихе и Красногорске. Концентрации основных продуктов сгорания – соединений азота, углерода и взвешенных частиц – колебались от 0,1 до 0,6 ПДК. Мы продолжаем контролировать ситуацию», – заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Фирсов отметил, что на данный момент беспокоиться за свое здоровье и жизнь жителям Подмосковья не следует – доля опасных веществ не превышает нормативных значений. Однако следует прислушиваться к мнению специалистов Роспотребнадзора и постараться ограничить пребывание детей на улице в период задымления, снизить физическую нагрузку, чаще пить и проводить влажную уборку, а также по возможности носить медицинские маски. Пить рекомендуют щелочную минеральную воду, шиповниковый отвар или зеленый чай – все это способствует выведению нежелательных веществ из организма.