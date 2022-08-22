На юго-востоке столицы выявили незаконный склад

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В районе Лефортово во время проверки территории Юго-Восточного округа столицы специалистами Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы был обнаружен самострой. Незаконное строение находилось на Андроновском шоссе, 24А. Построенное здесь здание в три этажа занимало площадь 1800 квадратных метров. Его использовали под склад.

«Как установили инспекторы, земельный участок для размещения данного объекта не предоставлялся, разрешительная документация на строительство отсутствовала, - сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - Объект был признан незаконным и подлежал сносу».

Сейчас строение уже демонтировано. Освободившееся место привели в порядок.