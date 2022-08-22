Время прощания будет названо дополнительно Фото: Архив "КП"

Прощание с Дарьей Дугиной состоится в московском телецентре «Останкино» 23 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телецентра.

«Прощание состоится в «Останкино» 23 августа. О времени будет сообщено дополнительно», - сообщили в пресс-службе.

29-летняя журналистка, дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья Дугина погибла около 21:30 в субботу, 20 августа. В ее машине, в которой она возвращалась с подмосковного фестиваля «Традиция», сработало взрывное устройство. Девушка успела проехать лишь несколько километров по Зеленоградскому шоссе, свернула на Можайское, после этого взрывчатка сдетонировала. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ФСБ назвала возможного исполнителя убийства Дарьи Дугиной. По данным Федеральной службы безопасности, убийство могла совершить гражданка Украины Наталья Вовк, которая затем сбежала в Эстонию. Преступление было подготовлено украинскими спецслужбами.