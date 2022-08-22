Юная модель прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о своем отравлении из-за кастинга в Москве

Девушка приехала в Москву из Владимира на кастинг в модельное агентство Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17-летняя модель прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что ее увезли в больницу после того, как она напилась таблеток, чтобы похудеть. Сообщалось, что девушка якобы приехала в Москву из Владимира на кастинг в модельное агентство, но не прошла его, в связи с чем решила похудеть с помощью таблеток и оказалась в больнице.

Как сообщили корреспонденту KP.RU в агентстве, ни на каком кастинге модель не была. На самом деле, агентство с ней работает уже полгода, у нее контракты в России и Китае. Что произошло, пока не совсем понятно.

«Она не приехала на съемку, мы выясняем причины, держим связь с ее мамой. Поверьте, даже если девочка по каким-то причинам нам не подходит, мы умеем отказывать мягко и рекомендуем обратиться в другие агентства», - сообщили в модельном агентстве.

Знакомые девушки отказались комментировать ситуацию, однако она сама вышла на корреспондента kp.ru после того, как мы попытались связаться с ее коллегами и семьей.

«Я несовершеннолетняя, нестабильная, как я могу реагировать на то, как рушится моя мечта?» – заявила юная модель.

Объяснять, что именно с ней произошло, отказалась. Известия об отравлении стали для нее сюрпризом, но она подтвердила, что была на грани жизни и смерти. Семья девушки и модельное агентство намерены выяснить, откуда произошла утечка информации о ее состоянии, и привлечь распространителя недостоверных данных к ответственности.

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