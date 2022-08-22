Режим чрезвычайной пожароопасности пятого класса продлили в Москве до 25 августа

Чрезвычайная пожароопасность 5 класса в Москве была продлена до 25 августа, о чем сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице России со ссылкой на данные специалистов Гидрометцентра.

Спасатели напомнили москвичам о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности, и на период особой угрозы возгораний исключить какие-либо взаимодействия с открытым огнем. Режим чрезвычайной пожароопасности вызван, в первую очередь, благоприятной погодой для распространения пламени, а также для возгорания легковоспламеняющихся предметов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что особый пятый, самый высокий класс пожароопасности, был введен в Москве 19 августа, и должен был продлиться до 22 августа. Затем его продлили до 23 числа текущего месяца, а теперь, повторно, уже до 25 августа.

О причинах введения максимального класса пожарной опасности, а также о том, из-за чего распространяется пламя рязанских пожаров, ранее рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.