Бизнесмен Неруш арестован по подозрению в продаже технологий оружия массового поражения

Неруш подозревается в незаконном экспорте российских материалов и технологий, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения Фото: "КП" Архив

Подозреваемого в незаконной продаже материалов и технологий для создания оружия массового поражения бизнесмена Александра Неруша отправили в СИЗО, однако постановление пока что не вступило в силу и может быть обжаловано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Лефортовского суда.

Согласно материалам дела, Неруш подозревается в незаконном экспорте российских материалов и технологий, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения, военной техники и простого вооружения. Его заключили под стражу на два месяца, до 21 октября 2022 года. Детали дела не раскрываются, но известно то, что они не имеют особого статуса секретности.

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Александр Неруш является генеральным директором компании ООО «Кадры продакшн». По вменяемой ему статье (. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 189 УК РФ) Неруш может отправиться в тюрьму на срок до семи лет либо выплатить штраф в размере 1 млн рублей.