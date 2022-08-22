Кот провисел в электрическом щитке 12 часов и чуть не погиб в Москве

Взрослый кот провисел в электрическом щитке 12 часов и чуть не погиб

Жители северо-восточной части Москвы спасли запутавшегося в проводах кота. Он провисел в электрическом щитке 12 часов и чуть не погиб. Об этом KP.RU рассказали сами участники операции по спасению животного.

Большой черно-серый кот был обнаружен ранним утром в подъезде жительницей девятиэтажки на улице 9-я Северная линия, в Северном. По словам Юлии, он ее испугался и запрыгнул в приоткрытый электрощиток, а при попытке его достать – зашипел, поэтому она не стала его беспокоить и отправилась на работу. Однако уже по возвращении домой, в районе восьми часов вечера, девушка обнаружила кота все там же, в щитке. Более того, пока ее не было, животное умудрилось запутаться в проводах настолько сильно, что не могло пошевелиться. Для вызволения кота хотели было вызывать спасателей, но спасти неуклюжего смог муж Юлии, распутавший несколько проводов.

«Кот к себе так и не подпустил. Через какое-то время он сам выскочил из щитка и убежал по лестнице вниз. Думаю, он ушел от кого-то из соседей. Боюсь, если бы я не видела, что он залез в провода, я б вечером и не пошла проверять, ушел ли он. Кто-нибудь, не глядя, захлопнул бы щиток, и животное могло от голода умереть», – рассказывает девушка.

После этого случая жильцы дома договорились запирать дверцы электрощитков, чтобы больше такое не повторилось.