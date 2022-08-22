Собянин прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области

Тушение рязанских пожаров ведут с вертолетов и самолетов, меж тем в Москве стоит смог Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Собянин заявил, что пожар в рязанских лесах разгорается сильнее, несмотря на все усилия спасателей. Усложняют ситуацию верховые пожары. Тушение ведут с вертолетов и самолетов, написал мэр в своем Телеграм-канале.

Ранее на помощь рязанским спасателям из Москвы направили группу из 400 человек и технику. Прогнозы неутешительны, и в воскресенье столица мобилизовала большую группировку из 8,5 тыс. человек и больше 200 единиц спецтехники. Пробираться к очагам помогают бульдозеры и другие машины повышенной проходимости.

Также, как сообщал KP.RU, в самой Москве объявили пятый класс пожароопасности. Вероятность ЧП сохранится до 25 августа. Жителей и гостей столицы просят ответственно относиться к предупреждению.

Москва избавится от запаха гари и смога из-за рязанских пожаров только с наступлением дождей, а они пройдут в столице лишь в конце августа, заявил метеоролог Александр Шувалов. В ближайшую же неделю будет держаться жаркая и сухая погода, которая способствует распространению задымления.