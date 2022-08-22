Три тысячи человек приняли участие в патриотическом флешмобе «Самый длинный флаг» в Москве

Три тысячи человек выстроились в цвета российского триколора и образовали самый длинный флаг. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство «Москва».

Три тысячи человек приняли участие в патриотическом флешмобе «Самый длинный флаг» на Поклонной горе в Москве. Акция была приурочена ко Дню государственного флага России, который отмечается в нашей стране 22 августа. По словам одного из ее организаторов Романа Питько, участники флешмоба выстроились в цвета российского триколора и образовали самый длинный флаг. На каждый цвет пришлось по тысяче человек.

- Мы сделали флешмоб «Самый большой триколор», три тысячи участников выстроились в цвета российского флага и тем самым создали беспрецедентно длинную, массовую историю в День государственного флага. На каждый цвет российского флага у нас было по тысяче человек, которые были одеты в панамку и футболку соответствующего цвета и держали соответствующего цвета табличку, - рассказал Роман Питько.

В честь Дня российского флага в столице прошли и другие флешмобы. Программу празднования открыл ночной автопробег. В патриотической акции приняли участие более 300 водителей. Автомобили начали съезжаться к проспекту Академика Сахарова с 20 часов. Акция стартовала 23:30. Колонна из машин белого, синего и красного цветов выстроилась в цветах российского триколора. Водители сделали круг по Садовому кольцу и вернулись на стартовую позицию. Автолюбители украшали патриотической символикой не только свои машины: некоторые сделали тематический аквагрим.

В понедельник утром на Поклонной горе возле монумента Победы прошел флешмоб «Россия объединяет». Двести волонтеров подняли гигантский российский триколор, девяносто частей которого были привезены из разных регионов страны. На каждой частице флага, поднятого добровольцами, жители регионов России написали теплые слова и пожелания своей стране.

А в 12 часов на Поклонной горе возле Музея Победы прошла торжественная церемония разворачивания самого большого флага России. Площадь триколора, хранящегося в Музее Победы, составляет около 1000 квадратных метров. Он занесен в российскую «Книгу рекордов и достижений». В торжественной церемонии приняли участие представители волонтерских, молодежных организаций, курсанты военных образовательных учреждений. Перед зрителями выступил оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по Москве.

Кульминацией сегодняшнего праздника станет большой концерт: он начнется в 17 часов на Поклонной горе. Перед зрителями выступят звезды шоу-бизнеса, кино, телевидения, известные музыкальные коллективы. На сцену выйдут Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы «Чайф», «Калинов Мост», «7Б», «Земляне», «Сурганова и оркестр», «25/17», «Серьга», Uma2rman и другие исполнители. Концерт завершится праздничным фейерверком: в 22 часа в небе вспыхнут белые, красные и синие огни в цветах российского триколора.

Напомним, День государственного флага России отмечается в нашей стране с 1994 года.