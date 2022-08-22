Где в Москве можно получить бесплатную воду 22 августа

Специалисты постоянно мониторят температуру воздуха, и список мест, где можно получить воду, может меняться Фото: Shutterstock

В Департаменте транспорта Москвы рассказали, что из-за аномальной жары в городе снова начали раздавать бесплатную питьевую воду. Спасительную в такую погоду жидкость 22 августа дают на станциях Технопарк, Выхино, Фили, Филевский парк, Пионерская, Багратионовская, Студенческая и Кутузовская.

Как добавили в Дептрансе, специалисты постоянно мониторят температуру воздуха, и список мест, где можно получить воду, может меняться.

В вечерние часы пик к раздаче прохладной питьевой воды приступит перевозчик ЦППК. Он будет «работать» на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском и Савеловском вокзалах. Также воду можно будет взять на 22 станциях метро: Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожной, Лобне, Одинцово, Тушинской, Щербинке, Нижегородской, Домодедово, Люберцы-1, Солнечной, Апрелевке, Пушкино, Окружной, Площади трех вокзалов, Ольгино, Расторгуево, Раменское, Славянском бульваре, Нахабино и Павшино.