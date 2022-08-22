В московской многоэтажке музыкант три недели хранил тело умершей хозяйки квартиры Фото: Андрей АБРАМОВ

Жизнь в многоэтажках имеет свои особенности, в том числе, в общении жильцов. Далеко не каждый знает своих ближайших соседей и уж тем более стремится сними общаться.

Поэтому понять, что происходит за стеной, часто невозможно. Хотя бывают случаи, когда весь подъезд оказывается заложниками обстоятельств. Похожая ситуация произошла накануне в московской многоэтажке.

Жильцы дома вызвали спасателей, в подъезде стоял удушливый трупный запах. Это были не первые жалобы и поэтому ничего не оставалось, как начать действовать. Тем более, на звонки дверь никто не открывал.

Когда удалось попасть в квартиру, оказалось, что внутри находится умершая женщина, а я рядом с ней мужчина, который был еле жив.

Предположительно, женщина умерла три недели назад и на теле уже были гнилостные изменения. Опознать ее не удалось, так как лицо сильно обезображено. Рядом с ней находился мужчина, которому она сдавала квартиру.

- Он еще еле живой был, только руку поднимал. А еще — труп женщины. Говорят, труп лежал три недели, лицо все смазано, все сгнило, — рассказала жительница района Пятому каналу.

Про квартиранта рассказывают, что он музыкант, всегда был спокойным и вежливым.

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