Синоптик предупредил об ухудшении экологической ситуации в Московском регионе из-за пожаров

В Москве и Подмосковье уже несколько дней ощущается запах гари от рязанских пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Экологическая ситуация в Московской области и в самой столице может ухудшиться из-за смога от рязанских пожаров, который повышает концентрацию вредных веществ в воздухе, заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что путешествующие продукты горения несут в свое составе окись и двуокись углерода, оксид азота, различные твердые частицы, в том числе сажу, пепел, капли смолы, золу и так далее.

- Прикройте окна, включите кондиционер, очиститель или освежитель воздуха! - призвал Евгений Тишковец, давая прогноз по смогу на утро 23 августа.

На прикрепленных к сообщению картах распространения смога заметно, что он накроет не только Москву, но и Орехово-Зуево, Сергиев Посад, Клин, Дмитров, Королев, Электросталь.

Ранее KP.RU сообщал о неутешительном прогнозе относительно распространения смога. Если пожары не потушат, то поток продуктов горения так и продолжит шествие через столичный регион, пока его не собьют дожди. Однако осадки прогнозируют не раньше конца месяца.