Гигантский триколор и легенды русского рока: москвичи отметили День флага России на Поклонной горе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вся страна окрасилась 22 августа в цвета триколора — в России отмечали День государственного флага. Этот праздник связан с историей одного из главных символов государства, и вот уже десятки лет он объединяет всех россиян. В Москве главной площадкой стал Парк Победы, где собрались тысячи москвичей и гостей столицы.

- Очень красивая дата в этом году - 22 августа 2022 года. День государственного флага - один из значимых праздников. Наш флаг поднимали во время Зимних Олимпийских игр в Сочи, на Чемпионате мира по футболу в Москве, несли в День Победы по Красной площади. Это часть нашей жизни, часть истории, - сказал Александр Маршал, заслуженный артист России.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Символы единства

Грандиозное празднование началось на Поклонной горе возле монумента Победы ранним утром. Почетное право поднять флаг России было предоставлено десяти лучшим ученикам кадетского корпуса имени маршала Советского Союза Георгия Жукова. Среди почетных гостей был депутат Госдумы Петр Толстой.

- Флаг – один из тех символов, который объединяет людей с общими ценностями и традициями. В сплочении – наша сила. А еще – в вере, уважении памяти предков, любви к своей Родине, стойкости перед внешними угрозами и способности сопереживать и сострадать, - сказал Петр Толстой.

Символом единства стала еще одна акция "Живой флаг", которая проходила на Поклонной горе. Три тысячи человек взяли в руки таблички белого, синего и красного цвета и стали участниками создания самого длинного флага России - 165 метров.

- А мы возвращались ночью с дачи и

увидели более 300 машин белого, синего и красного цветов ехали по Садовому кольцу. Получился флаг на дороге. Многие машины были с надписями "Россия - любимая страна", - рассказал москвич Александр Новиков.

Белые, синие и красные искры

Центральным мероприятием стал праздничный концерт на Поклонной горе. Открыть его доверили пианистке с мировым именем Валентине Лисице - так нестандартно решили начать концерт легенд русского рока. На сцену вышли культовые "Земляне" и исполнили хит "Трава у дома", следом зажигала группа Uma2rman с новыми песнями. Во время концерта пришло видеообращение от президента России Владимира Путина, который поздравил присутствующих с Днем флага России. И напомнил, что наш флаг был поднят более трех веков назад на первом российском военном корабле и оставался символом России в непростые периоды ее истории.

- Сегодня он прочно вошел в нашу жизнь как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства нашего народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы. Уверен, что флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину, - сказал Владимир Путин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концерт на Поклонной горе длился пять часов, москвичи танцевали и подпевали любимые песни.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Такие мероприятия объединяют. Мы с дочкой из Нижнего Новгорода приехали к родственникам в Москву и решили обязательно сходить на концерт. Здесь много людей из регионов, так это патриотично, - рассказала россиянка Анна Михеева.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известные артисты и музыкальные коллективы продолжали подниматься на большую сцену. Легендарные песни исполнил Александр Скляр, Сергей Бобунец, а также группы «Чайф», «Калинов мост», «7Б», «Сурганова и оркестр», «25/17», «СерьГа».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Поклонной горе всем гостям раздавали сувенирную атрибутику, наносили аквагрим с триколором. Ярким завершением концерта стал праздничный фейерверк - в небе над Москвой вспыхнули яркие белые, синие и красные искры.