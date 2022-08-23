В московском телецентре «Останкино» началось прощание с Дарьей Дугиной, погибшей при взрыве автомобиля

Церемония прощания с Дарьей Дугиной началась в московском телецентре «Останкино»

Сегодня, 23 августа 2022 года, в московском телецентре «Останкино» началась церемония прощания с российской журналисткой Дарьей Дугиной, дочерью философа Александра Дугина. Сайт KP.RU проводит прямую онлайн-трансляцию траурной церемонии прощания.

Как ранее сообщал KP.RU 29-летняя девушка погибла в результате взрыва автомобиля возле поселка Большие Вяземи в Московской области вечером в субботу, 20 августа 2022 года. Внедорожник Land Cruiser Prado был взорван, когда Дарья Дугина возвращалась с подмосковного фестиваля "Традиция".

22 августа 2022 года ФСБ назвала имя исполнителя убийства Дарьи Дугиной - это гражданка Украины Наталья Вовк. Ранее KP.RU сообщал, что отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал, что его дочь уезжала в Европу беженкой, но спустя время вернулась на родину.