Улицу Кржижановского на юго-западе столицы освободили от незаконных парковочных столбиков

В настоящее время ограничительные столбики с цепочками демонтированы, обеспечен беспрепятственный проезд и проход Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одним самозахватом земли в городе стало меньше. На этот раз - в Академическом районе на юго-западе столицы. Появившиеся без необходимых документов и разрешений парковочные столбики убрали на улице Кржижановского, владение 7. Пешеходы теперь могут пройти здесь свободно. Ранее местные жители сообщили о нарушении в чат-бот «Свободный доступ». Тротуар частично был огражден и это место приспособлено под стихийную парковку. Специалисты Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, провели проверку. Обращения жителей подтвердились. Судите сами. В документах указано, что участок причислен к категории земель общего пользования и считается частью улично-дорожной сети. Никаких официальных данных об аренде земли под стоянку не было, то есть все было сделано без оформления разрешений. А раз так, то и плату за аренду городской бюджет не получал.

«Участки общего пользования предназначены для беспрепятственного пользования неограниченным кругом лиц, то есть всеми жителями и гостями столицы, - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - Поэтому мы приняли меры по устранению нарушения. В настоящее время ограничительные столбики с цепочками демонтированы, обеспечен беспрепятственный проезд и проход».

По его словам, ведомство постоянно проводит мониторинг городских территорий, в том числе осмотры по обращениям жителей. Среди этих сообщений и запросы через чат-бот «Свободный доступ» в мессенджере Telegram. С его помощью горожане быстро и без лишних проволочек могут известить власти о возможных нарушениях. При этом Госинспекция оперативно проверяет поступившие заявления и устраняет проблему.