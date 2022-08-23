В Москве на церемонию прощания с Дарьей Дугиной пришли сотни человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На церемонию прощания в телецентре «Останкино» с погибшей в Подмосковье журналисткой Дарьей Дугиной пришли несколько сотен человек, как можно видеть из прямой трансляции на сайте KP.RU.

Церемония началась 23 августа в 10:00, но желающие проводить Дарью в последний путь начали собираться у КПП №17 гораздо раньше. Среди пришедших - не только родственники и друзья, но и коллеги погибшей дочери философа Александра Дугина. Многие из журналистов знали Дарью лично.

В зале присутствует и отец погибшей девушки. Александр Дугин едва сдержал слезы, когда произносил слова прощания.

- У нее было одно желание - не помните меня, сражайтесь за страну, любите наш русский народ. Она погибла за народ, за Россию, — произнес Александр Дугин.

Дарью Дугину похоронят в Московской области.

Журналистка погибла 20 августа, когда возвращалась в Москву с фестиваля в Одинцовском районе. Кто-то привел в действие взрывное устройство, спрятанное в ее автомобиле. Как сообщал KP.RU, ФСБ оперативно установило личность подозреваемой - ей оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По предварительным данным, она может скрываться в Прибалтике.