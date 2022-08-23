Андрей Бочкарев: Монтаж последних четырех панно начался на станции БКЛ метро «Нагатинский Затон»

«Созданные в мастерской композиции перед транспортировкой на станцию делят на составные части, которые затем на месте собирают, воссоздавая первоначальный облик», - пояснил Андрей Бочкарев.

Заместитель градоначальника добавил, что на станции смонтируют 12 мозаичных панно в виде рыб. Восемь из них уже готовы. Среди уже смонтированных панно «Бычок», «Карась», «Щука», «Ротан», «Голавль», «Окунь», «Уклейка» и «Налим». В ближайшее время мастера смонтируют оставшиеся четыре панно: «Судак» (9,7 на 3,6 м), «Лещ» (7,3 на 3,4 м), «Плотва» (4,8 на 2,1 м) и «Головастик» (м на 23 см). На строительстве станционного комплекса заняты порядка 750 человек.

В настоящее время на станции завершаются отделочные работы пассажирской зоны и монтаж инженерных систем, в том числе архитектурного освещения. Часть светильников смонтированы на стыке облицовки потолка и путевых стен. Помимо этого еще два ряда установлены посередине зала, в облицовке вентиляционного канала. Из них один ряд будет светить в потолок, второй - освещать платформу и пути.

Строители также благоустраивают территорию, которая прилегает к станции: облицовываются наружные вентиляционные киоски, эвакуационный выход и входной павильон.