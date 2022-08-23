Родителям Дугиной передали Орден Мужества, которым ее посмертно наградил президент России

Полпред Президента России в ЦФО вручил Орден Мужества родителям Дарьи Дугиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На церемонии прощания с погибшей журналисткой Дарьей Дугиной в телецентре «Останкино» родителям девушки передали Орден Мужества, которым накануне ее посмертно наградил президент России Владимир Путин, следует из онлайн-трансляции на сайте KP.RU. Награду вручил полномочный представитель главы государства в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Кроме того на церемонии зачитали указ Владимира Путина о награждении. Как сообщал KP.RU ранее, президент РФ подписал его 22 августа.

- У нее было одно желание - не помните меня, сражайтесь за страну, любите наш русский народ. Она погибла за народ, за Россию, — произнес отец погибшей девушки, философ Александр Дугин во время церемонии прощания.

Траурное событие посетили несколько сотен человек. Среди них были и близкие Дарьи, и ее коллеги.

Дарья Дугина погибла 20 августа на трассе в Подмосковье. По версии ФСБ, ее автомобиль взорвала гражданка Украины Наталья Вовк. Сейчас она может скрываться в Прибалтике.