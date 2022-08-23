«Плотва», «Судак», «Лещ» и «Головастик»: Большую кольцевую линию метро украсит необычная мозаика

Фото: stroi.mos.ru

Восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро наверняка станет любимым местом тех, кто знает толк в рыбалке. Напомним, на этом маршруте длиной порядка 11 километров в скором времени откроются четыре станции - «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Как раз «Нагатинский Затон» и станет фактически атласом Москвы-реки и ее обитателей в этом районе. В местных водах живут 12 типов рыб. Их огромные изображения из гранита решили разместить на стенах станции вдоль платформ. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, специалисты уже монтируют оставшиеся четыре мозаичные панно. Это «Плотва» размером 4,8 метра на 2,1 метра, «Судак» - 9,7 метра на 3,6 метра, «Лещ» - 7,3 метра на 3,4 метра и «Головастик» - 1 метр на 23 сантиметра.

«Созданные в мастерской композиции перед транспортировкой на станцию делят на составные части, - рассказал заммэра. - Затем на месте их собирают, воссоздавая первоначальный облик композиции».

По его словам, всего станцию украсят 12 мозаичных панно. Из них уже полностью готовы восемь - «Карась», «Бычок», «Ротан», «Голавль», «Щука», «Уклейка», «Налим», «Окунь». При этом кассовый зал станет своеобразным музеем. Здесь на стеклянной информационной стене с подсветкой можно будет увидеть энциклопедически точные изображения рыб с их кратким описанием.

Глава столичного Стройкомплекса напомнил, что станционный комплекс сейчас строят порядка 750 человек. По проекту завершается отделка пассажирской зоны, монтаж инженерных систем, в том числе архитектурное освещение.

Как уточнил глава инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро. - Прим.) Юрий Кравцов, некоторые светильники разместили на стыке облицовки потолка и путевых стен. В середине зала, в облицовке вентиляционного канала проложат ещё два ряда лампочек. Один - для подсветки потолка, другой - для платформы и путей. Одновременно около станции проводится благоустройство, облицовка наружных венткиосков, эвакуационного выхода и входного павильона.

ЦИФРЫ

Длина Большой кольцевой линии - более 70 километров.

На ней - 31 станция, 22 из которых уже открылись для пассажиров, а также 3 электродепо для обслуживания нового маршрута. Большое кольцо соединит действующие и перспективные линии столичного метро.