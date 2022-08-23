Двух жителей Москвы задержали за стрельбу на детской площадке. Фото: архив "КП"

Вчера, 22 августа, в одном из жилых дворов Басманного района Москвы задержали двух мужчин за то, что они устроили состязание по стрельбе из пневматической винтовки прямо на детской площадке. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Очевидцы стрельбы на улице Большая Почтовая, 61, обратились с заявлением в полицию, требуя задержать двух мужчин. Прибывшие на место полицейские обнаружили москвичей 1981 и 1989 годов рождения, решивших посостязаться в стрельбе из пневматической винтовки по банкам, и не нашедших для этого лучшего места, чем детская площадка во дворах центра Москвы.

Обоих хулиганов задержали - составлены административные протоколы. В пресс-службе столичного ГУ МВД подтвердили ситуацию и отметили, что обошлось без пострадавших. Мужчин привлекли по КоАП РФ, за мелкое хулиганство.

Ранее KP.RU сообщал о другой стрельбе, которая раздалась в Москве 6 августа. Тогда две компании на иномарках ввязались в конфликт между собой, в ходе которого прозвучали выстрелы. В итоге нарушители скрылись, их разыскивает столичная полиция.