В Москве перейдут на новый стандарт оказания экстренной помощи

В Москве в 2023 году откроют инновационные скоропомощные центры Фото: Алиса ТИТКО

В Москве готовятся к переходу на новый стандарт оказания экстренной помощи, в следующем году при больницах начнут открывать первые скоропомощные центра, сообщает KP.RU со ссылкой на мэра города Сергея Собянина. Об этом градоначальник сообщил 23 августа во время посещения резервного госпиталя в Сокольниках, который переоборудовали в полигон для обучения медиков.

По словам Собянина, уже в 2023 году в столице заработает шесть скоропомощных центров. Они появятся в ГКБ им. Вересаева, ГКБ № 1 им. Пирогова, НИИ СП им. Склифосовского, ГКБ им. Боткина, ГКБ № 15 им. Филатова и в ГКБ им. Буянова. В будущих центрах появится инновационная техника и свыше 60 новых операционных. Мэр добавил, что в Москве ежегодно экстренную помощь оказывают миллиону человек.

В образовательном центре полигона «Сокольники» создали три зоны для пациентов: зеленую, желтую и красную. Тяжелым пациентам будут проводить быструю диагностику и ставить диагноз, а после направлять в реанимацию или на операционный стол. Идет набор двух тысяч сотрудников.

Ранее KP.RU сообщал, что врачи-онкологи пройдут специализированное обучение в Москве. Программа рассчитана на год, ее смогут пройти 700 специалистов.