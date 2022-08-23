Сергей Собянин сообщил, что 1 сентября в школы Москвы пойдут около 119 тысяч первоклассников

В Москве 1 сентября в первые классы придет рекордное количество детей – около 119 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве 1 сентября в первые классы придет рекордное количество детей – около 119 тысяч человек. Рост количества учащихся связан с позитивной демографической динамикой, которая наблюдается в столице на протяжении последних 15 лет, сообщается на сайте столичной мэрии.

Всего в новом учебной году в столичных детских садах, школах и колледжах будут учиться более 1,6 миллиона ребят, что на 500 тысяч больше, чем 11 лет назад. К 1 сентября в городе подготовили 585 образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования и науки Москвы.

В детские сады приняли 426 воспитанников. В большинстве районов города детей отдают с двух лет и двух месяцев. Кроме того, в новом учебном году заработает 28 новых образовательных учреждений, среди них 17 детских садов. За лето также отремонтировали более 1,2 тысячи школ и зданий дошкольных групп.

Перед открытием всех образовательных учреждений в помещениях проведут генеральную уборку и санобработку территорий.

Ранее KP.RU сообщал, что педагоги успешных школ Подмосковья с 1 сентября получат дополнительные выплаты. В среднем им выделят по 3,5 тысячи рублей.