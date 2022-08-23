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Общество23 августа 2022 11:58

Бесплатную воду раздают на 8 станциях метро Москвы из-за жары 23 августа 2022 года

Дептранс не исключает, что с повышением температуры в вестибюлях и на платформах других станций там также начнут раздавать воду
Ирина РЕБРИКОВА
Воду раздают на восьми станциях метро, но список пунктов может увеличиться

Воду раздают на восьми станциях метро, но список пунктов может увеличиться

Фото: Департамент транспорта Москвы

Из-за 30-градусной жары в столице в метро Москвы вновь раздают воду, пока эта мера коснулась лишь восьми станций, сообщает Дептранс.

С полудня 23 августа получить бесплатную бутылочку с питьевой водой можно на станциях: «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская». Кроме того водой обеспечивают пассажиров на автостанции «Орехово».

Не исключено, что до конца рабочего дня список пунктов с раздачей воды станет длиннее. Сотрудники метрополитена регулярно проводят замеры температуры воздуха в нескольких точках каждой станции подземки и принимают решение относительно работы вентиляции и раздачи воды.

Ранее KP.RU рассказал о техническом апгрейде столичной подземки. С сентября на всех станциях трех линий метро появятся турникеты с улучшенными функциями.