Бесплатную воду раздают на 8 станциях метро Москвы из-за жары 23 августа 2022 года

Воду раздают на восьми станциях метро, но список пунктов может увеличиться Фото: Департамент транспорта Москвы

Из-за 30-градусной жары в столице в метро Москвы вновь раздают воду, пока эта мера коснулась лишь восьми станций, сообщает Дептранс.

С полудня 23 августа получить бесплатную бутылочку с питьевой водой можно на станциях: «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская». Кроме того водой обеспечивают пассажиров на автостанции «Орехово».

Не исключено, что до конца рабочего дня список пунктов с раздачей воды станет длиннее. Сотрудники метрополитена регулярно проводят замеры температуры воздуха в нескольких точках каждой станции подземки и принимают решение относительно работы вентиляции и раздачи воды.

Ранее KP.RU рассказал о техническом апгрейде столичной подземки. С сентября на всех станциях трех линий метро появятся турникеты с улучшенными функциями.