Ликсутов: с вводом новых линий метро поездки 2,5 млн москвичей станут удобнее и быстрее

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

Транспортная система в Москве является одной из лучших в мире, а благодаря масштабным планам по запуску новых линий и станций метро передвигаться по городу станет еще комфортнее. Удобные маршруты появятся у 2,5 млн жителей. Они смогут экономить свое время в поездках по городу.

- Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу — к 2025 году у 91% москвичей должна быть станция рельсового транспорта в пешей доступности, но развитие метро продолжится и в дальнейшем, - сказал Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта.

Московское метро продолжает развиваться, одновременно в нескольких районах города ведется строительство новых линий, продлеваются существующие. В ближайшие годы для 2,5 млн москвичей городской транспорт станет доступнее и комфортнее.

Строители столичного метро продлят Солнцевскую линию до «Внуково», Сокольническую — до «Потапово», Люблинско-Дмитровскую линию до района Северный. Через Новую Москву до города Троицка пройдет Троицкая линия, а Рублево-Архангельская пройдет через Хорошево-Мневники и Строгино. Одной из долгожданных станет Бирюлевская линия метро, которая дойдет до жителей Восточного и Западного Бирюлево.

Московский метрополитен невозможно узнать с 2010 года. Сеть выросла в 1,5 раза — были открыты 100 станций метро и МЦК. В ближайшее время строители замкнут Большое кольцо. На данный момент - это главный проект московского метростроения. Ее длина составит 70 км, здесь расположится 31 станция. Напомним, что 22 станции уже открыты, и москвичи имеют возможность совершить поездку от станции «Савеловская» до станции «Каховская» без пересадок.