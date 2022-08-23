Максим Ликсутов: В жару мы прикладываем все усилия, чтобы сохранять комфортную температуру в метро

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

Московское метро – одно из самых красивых в мире. А в последнее время и одно из самых функциональных. Столичная подземка прошла комплексную модернизацию, что позволило практически полностью обновить систему вентиляции, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В жаркую погоду мы прикладываем все усилия, чтобы сохранять температуру в городском транспорте на комфортном уровне — такую задачу поставил Мэр Москвы Сергей Собянин, — отметил Максим Ликсутов. - В Московском метрополитене за температурой на всех станциях ежедневно следят сотрудники Лаборатории микроклимата. Они проводят замеры воздуха и при необходимости дают другим подразделениям сигнал о корректировке работы вентшахт, открытию дверей на станции для снижения температуры или раздаче воды в местах, где температура выше нормы. Благодаря масштабной программе модернизации мы обновили 98% вентшахт — это позволяет снизить температуру на несколько градусов».

В жару сотрудники подземки стараются обеспечивать максимально комфортную температуру в метро. За этим уже почти 60 лет следит Лаборатория микроклимата.

Так, летом два раза в день сотрудники Лаборатории измеряют температуру в 5 точках на всех станциях метро. Если необходимо, корректируют работу вентиляционных шахт. Новые вентиляторы снижают температуру летом на 2-3 градуса, а воздух полностью обновляется до трех раз в час. В около 60% вагонов метро есть кондиционеры. Исправность их проверяется при каждом заезде в депо, проводится регулярное обслуживание.

С приходом тёплой погоды сняли около 5 тыс. вторых дверей в вестибюлях метро. Сейчас двери в открытом положении почти не фиксируют— обновленные вентшахты дают возможность поддерживать благоприятные условия и без этого.

Причем, на станциях, где температура выше нормы, пассажирам раздают воду. Активные посетители метро об этом хорошо знают.