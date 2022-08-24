На месте большой свалки в нацпарке «Лосиный остров» появился сквер с качелями и арт-объектами Фото: Андрей АБРАМОВ

Директор нацпарка «Лосиный остров» Рустам Якубов рассказал корреспонденту «Комсомольской правды», что со стороны станции МЦК «Белокаменная» ранее была большая свалка. Сейчас ее удалось ликвидировать.

Теперь на этом месте появился опрятный сквер с качелями, арт-объектами. Вскоре начнет работу велопрокат, а в зимний период гости парка смогут покататься на лыжах.

Также Рустам Якубов отметил, что территория получила статус национального парка в 1983 году, и в то время здесь было много промышленных предприятий.

«Ткацкая, бумажная фабрики, типография. Большой процент вывели. Много сооружений, которые непонятно на чьем балансе. Или асфальтированные площадки посреди леса — советское наследие. Мы порядка 3 га таких вернули в лоно природы: убрали асфальт, рекультивировали землю, подвезли дополнительно грунт, высадили более тысячи деревьев — лип, берез, сосен», — рассказал руководитель нацпарка «Лосиный остров».

Кроме этого, были разобраны рельсы, которые начинались в леске у «Белокаменной» и вели к оружейным складам. Но на территории парка до сих пор есть участки земли, которые числятся за Министерством обороны.