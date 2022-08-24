В Москве до нацпарка «Лосиный остров» будет ходить прямой автобус Фото: Андрей АБРАМОВ

Директор национального парка «Лосиный остров» Рустам Якубов рассказал «Комсомольской правде» о благоустройстве территории, а также о том, что до места отдыха вскоре можно будет доехать на прямом автобусе.

«Появится прямой автобус на «Лосиную биостанцию» в Мытищах. Либо от ВДНХ, либо из Сокольников. Своим ходом туда добираться проблематично: нужно ехать на электричке до станции «Перловская», потом на автобусе и еще полтора км пешком от конечной остановки. К слову, конечную этого автобуса хотят перенести аккурат ко входу на биостанцию», — поделился Рустам Якубов в беседе с корреспондентом KP.RU.

Также директор нацпарка рассказал, что на месте большой свалки со стороны станции МЦК «Белокаменная» сейчас появился опрятный сквер с качелями, арт-объектами. Вскоре начнет работу велопрокат, а в зимний период гости парка смогут покататься на лыжах.