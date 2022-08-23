Суд Москвы продлил арест Игорю Кондрацкому по подозрению в госизмене. Фото: архив "КП"

До 27 ноября 2022 года под стражей останется Игорь Кондрацкий, проходящий фигурантом по делу о государственной измене. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы, после ходатайства следствия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Игорю Кондрацкому предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ (Государственная измена), однако ранее о его задержании известно не было. При этом, как удалось выяснить журналистам из своих источников, Кондрацкого арестовали ещё два месяца назад в Москве. С тех пор он находится в СИЗО.

Согласно материалам уголовного дела, которые пока не публикуются, Кондрацкого обвиняют в передаче иностранному государству сведений, включающих в себя охраняемую российскими законами гостайну.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в марте 2022 года, в Москве, по подозрению в государственной измене был задержан другой гражданин РФ. Материалы этого дела засекречены, поэтому подробностей обвинения нет.