СК опубликовал видео обысков в арендованной квартире и гараже предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной

В Москве следователи проводят обыски в квартире и гараже, которые арендовала гражданка Украины Наталья Вовк

В Москве следователи проводят обыски в квартире и гараже, которые арендовала гражданка Украины Наталья Вовк. Женщину подозревают в убийстве 29-летней журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Так, по результатам взрывотехнической экспертизы сделают выводы о мощности бомбы, которую заложили под автомобиль погибшей. Следователи уже допросили родственников Дарьи Дугиной, персонал и участников фестиваля «Традиция», а также иных свидетелей. Сейчас специалисты отсматривают материалы с камер видеонаблюдения.

Следствие намерено объявить Наталью Вовк в розыск. Также устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Напомним, 20 августа дочь политолога и философа Александра Дугина погибла при взрыве в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» одна, под днище ее автомобиля установили взрывное устройство. Предварительно, его мощность составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

По данным ФСБ, заказчиком убийства стали украинские спецслужбы, а исполнителем – гражданка Украины Наталья Вовк. Подозреваемая совершила преступление, а после уехала в Эстонию. Женщина на протяжении нескольких дней следила за Дарьей Дугиной и даже сняла квартиру в том доме, где жила потерпевшая.