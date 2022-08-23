В Москве любовник выпал из окна из-за внезапно вернувшегося мужа

В Москве мужчина пытался скрыться от мужа любовницы и выпал из окна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве 29-летний мужчина пытался скрыться от внезапно вернувшегося мужа любовницы и выпал из окна, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 22 августа на улице Плеханова. 36-летний мужчина вернулся домой и не смог открыть входную дверь. Он догадался, что она была заперта изнутри: из квартиры доносился смех жены и голос мужчины. Житель столицы предположил, что его супруга может находиться в опасности: он выскочил на улицу и попросил прохожего вызвать полицию, а сам оставил ключ в замочной скважине, чтобы злоумышленник не смог выйти из квартиры.

Мужчина стал ждать сотрудников экстренных служб. В этот момент с балкона третьего этажа выпал его приятель. Обманутый муж сразу набросился на любовника супруги, их разнял прибывший на место наряд полиции.

Любовника госпитализировали в медучреждение с различными травмами, а супруга россиянки доставили в отделение полиции для дачи показаний.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве двоих мужчин застали за непристойным занятием на глазах у детей. Нарушителей задержали, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Им грозит до 20 лет тюрьмы.