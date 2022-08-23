Приезжие пытались похитить пятилетнюю девочку на детской площадке в Москве

В Москве приезжие пытались похитить пятилетнюю девочку на детской площадке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве приезжие пытались похититель пятилетнюю девочку на детской площадке. После того как мать ребенка обратилась в полицию, ей начали поступать угрозы от злоумышленников, сообщает Telegram-канал «SHOT».

Инцидент произошел в одном из дворов в районе Гольяново. Неизвестная женщина подошла к девочке и попыталась увезти ее с детской площадки. Мать ребенка вовремя заметила похитительницу и успела вырвать дочь из ее рук.

После этого на площадку прибежали родственники приезжей, их было около шести-семи человек. Они окружили мать и дочь и начали кричать, что это их ребенок. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они увезли всех в отделение. Однако через некоторое время похитительницу отпустили.

По словам матери, ей до сих пор приходят угрозы. Адвокат женщины утверждает, что этой истории уже занимается Следственный комитет РФ по столице.

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