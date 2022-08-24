Ефимов: Выручка промышленных предприятий растет в 1,5 раза быстрее при поддержке города

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Москва делает все необходимое для развития бизнеса. Расширение производств и повышение эффективности предприятий обеспечивает в том числе набор из более чем 20 мер поддержки. Сюда входят, например, субсидии для частичного погашения затрат по лизингу или на техприсоединение к инженерным сетям. Их также можно потратить на выплаты процентов по кредитам на покупку оборудования. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, получившие такую помощь городские компании существенно наращивают свою выручку.

«За последние три года город выдал свыше 140 субсидии на более чем два миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Мы проанализировали данные и пришли к выводу, что у компаний, получивших эту поддержку от города, в среднем выручка росла быстрее в полтора раза».

Хорошим подспорьем для бизнеса становятся и налоговые льготы. При создании промышленных комплексов, различных сооружений в сфере образования, культуры, соцобслуживания жителей и реализации ГЧП-проектов инвесторы получают от города специальный статус - инвестиционный приоритетный проект (ИПП). Как правило, его присваивают на 10 лет. Далее статус нужно подтверждать каждый год. Но благодаря антикризисной помощи столичных властей в 2022 году представители бизнеса вправе пользоваться положенными льготами без обязательного подтверждения. Сейчас статус продлевается автоматически.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, с помощью ИПП для инвесторов на четверть снижается региональная налоговая нагрузка.

«Сегодня такой преференцией пользуются 13 предприятий, - уточнил глава ведомства. - Сравнительный анализ показал, что их выручка с момента экономии в части налогов увеличилась почти на 34 процента, а зарплата на предприятии в среднем выросла на 22 процентов».