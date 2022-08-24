В Москве за полгода выявлено 14 памятников архитектуры

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Под государственную охрану в Москве с начала 2022 года поставлено 14 исторических зданий и ансамбль некрополя Новодевичьего монастыря. Об этом KP.RU рассказали в Департаменте культурного наследия Москвы.

- Выявление и учет объектов культурного наследия – важная часть работы столичного Департамента культурного наследия. В настоящий момент в столице насчитывается более 8 500 памятников архитектуры. Этот список постоянно расширяется. С января 2022 года под государственную охрану было поставлено 14 исторических зданий и сооружений, а также ансамбль некрополя Новодевичьего монастыря, состоящий из 61 объекта (могилы, надгробия), десять надгробий старообрядческого захоронения купцов Рахмановых, расположенных на Рогожском кладбище, и девять часовен Введенского кладбища, - рассказали в ведомстве.

В числе наиболее интересных памятников, поставленных под государственную охрану, выделяется бывший доходный дом Жерихова на Новой Басманной улице, отличающийся уникальным декором в стиле модерн. Также внимание привлекает Дом моделей на Кузнецком мосту. Здание построили в начале прошлого века по проекту архитектора Адольфа Эрихсона. Еще один пример – бывший доходный дом в Просвирине переулке, статус объекта культурного наследия присвоен и главному деревянному дому городской усадьбы в Сеченовском переулке.

В Департаменте культурного наследия рассказали, что есть определенные критерии, позволяющие понять, достоин ли объект стать памятником культуры и архитектуры. Наиболее значимое – это уникальность и подлинность.

- Среди критериев также датировка, авторство, мемориальная ценность, сохранность, градоформирующая роль. Для оценки применяется балльная система. Если объект набирает необходимое количество баллов, его признают выявленным объектом культурного наследия, - рассказали в ведомстве.

После этого специалисты проведут дополнительные историко-культурные исследования и примут решение – включать ли выявленный объект культурного наследия в единый реестр памятников. Необходимо отметить, что выявленные объекты культурного наследия до включения их в единый реестр памятников подлежат государственной охране.