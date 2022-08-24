Мужчину задержали при попытке продать револьвер 1926 года в Москве

В Москве мужчина пытался продать Наган образца 1926 года. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В Москве на Арбате сотрудники правоохранительных органов с поличным задержали 46-летнего мужчину подозреваемого в незаконном хранении и сбыте оружия. Злоумышленник пытался продать Наган образца 1926 года, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Оружие у подозреваемого изъяли. По его словам, он нашел Наган на улице и решил продать его через интернет. По данным исследование, револьвер относится к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию, пистолет работает исправно, из него можно стрелять.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 222.2 УК РФ. Мужчина находится под стражей. За хранение и сбыть оружия его грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал, что мужчину задержали за незаконное хранение оружия, боеприпасов и пороха в Москве. Оперативники изъяли затворы от винтовки «Мосина», магазины и стволы от пистолетов «ПМ-СХ» и «Макарова», а также боеприпасы и глушители. Подозреваемый хранил оружие в гараже.