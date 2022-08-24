Бочкарев: Внедрение «облачных» сервисов сокращает срок согласования строительной документации в два раза

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На стройках столицы активно внедряются «облачные» сервисы. Они позволяют в два раза сократить время, которое уходит на согласование разрешительной документации. Кроме того, в строительной сфере города применяются и другие ИТ-технологии, помогающие специалистам на всех этапах работы.

- На строящихся объектах городского заказа в столице уже применяются комплексные цифровые решения и различные «умные» сервисы. Они включают в себя «облачные» решения для планирования строительных работ, модуль для приема и сдачи исполнительной документации, модуль сбора информации с внешних устройств и аналитики данных и другие элементы, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, «облачный» сервис для исполнительной документации экономит время на согласование на 50%.

- Устранение подрядчиком замечаний заказчика занимает 5-10 минут, акты отправляются на проверку сразу в момент их переформатирования, день в день, а накладные расходы при этом снижаются в три раза, - уточнил Андрей Бочкарев.

По словам Марата Хафизова, руководителя компании Amethyst Group (экосистема ИТ-решений для цифровизации строительства), внедряемые в строительной сфере столицы решения формируют цифровую экосистему.

- В конечном итоге мы получим комплекс различных продуктов российского производства, способных закрыть все нужды строительной индустрии и помогать на всех этапах жизненного цикла объекта, - отметил Марат Хафизов.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что в строительной сфере Москвы в рамках импортозамещения активно внедряются цифровые продукты российского производства.

- Мы продолжаем цифровизацию строительной отрасли, внедрение новейших информационных технологий и используем для этого по максимуму отечественное программное обеспечение. Так, уже сегодня для реализации московских проектов активно применяются программные продукты, разработанные в России, – рассказал Андрей Бочкарёв.

Столичные проектировщики, например, успешно перешли на отечественные системы автоматизированного проектирования. Если раньше в работе использовались только чертежи и схемы, доступные для понимания узкому кругу специалистов, то сейчас строители делают полноценные 3D-модели, помогающие рассмотреть проект во всех деталях. Такие технологии позволяют изготовить макеты будущих зданий в технике трехмерной печати. Внедрение новейших информационных систем в строительную сферу позволяет обеспечить высочайшее качество разрабатываемых проектов. Такие проекты делают городскую среду более комфортной, привлекательной и безопасной для каждого москвича.