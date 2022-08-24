Княжевская: С начала года Москомархитектура получила более 32 тысяч онлайн заявок на госуслуги

Фото: Shutterstock

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила о значительном упрощении и ускорении процедур оформления градостроительной документации. Этому способствует перевод государственных услуг в сфере строительства в онлайн.

«К настоящему времени мы полностью перевели все свои государственные услуги в электронный вид, параллельно оптимизируя пакеты документов для их предоставления», - отметила Княжевская.

По ее словам, результат не заставил себя ждать. Заявок на оформление различных документов в строительной отрасли становится больше. «С начала 2022 года было принято более 32 тысяч заявлений», - уточнила глава ведомства.

Статистика показывает, что в этом году с января по июль включительно также было подготовлено 1050 проектов распорядительных и нормативных документов, утверждено 48 проектов планировок территорий (ППТ), 27 проектов межевания территорий (ПМТ), внесено 816 изменений в городские Правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

«Все это, безусловно, очень удобно для представителей бизнеса, которому важна скорость и качество предоставления услуг», – добавила Юлиана Княжевская.